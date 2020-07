Torino: Zaza scalpita e punta la Juve

(ANSA) – TORINO, 02 LUG – Simone Zaza è pronto al rientro e si candida per un posto nell’attacco granata nel derby di sabato prossimo. L’attaccante era stato costretto al forfait contro Cagliari e Lazio, per un fastidio muscolare alla coscia sinistra, ma ora le sue condizioni sono in netto miglioramento.

E Moreno Longo, al Filadelfia, sta valutando di lanciarlo già dal primo minuto al fianco di Belotti. Il tecnico ha tutti a disposizione, ad eccezione del lungodegente Baselli, e sta studiando nuovamente il 3-5-2: con la coppia Zaza-Belotti davanti, con i muscoli di Meité e Rincon in mediana, con uno tra Lukic, Edera e Berenguer a seguire a uomo Pjanic per cercare di arginare le manovre di costruzione bianconere. Domani è già vigilia, sabato alle 17.15 il calcio d’inizio all’Allianz Stadium: e, oltre ai pericoli Ronaldo e soci, ci sarà anche l’insidia clima, con le temperature che si preannunciano bollenti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte