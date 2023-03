Torna a Genova la Storia in Piazza, focus sulla storia segreta

Condividi l'articolo

Torna a Genova La Storia in piazza (dal 30 marzo al 2 aprile). Quest’anno, la rassegna, arrivata alla sia XII edizione e curata da Luciano Canfora con Franco Cardini e Anna Foa, avrà il focus sulla Storia segreta.

Quattro giorni intensi di incontri, conferenze, lezioni magistrali, reading, mostre e laboratori, che affronteranno il tema con diverse chiavi di lettura – storica, sociologica, culturale, artistica – e con ospiti ed esperti di assoluto rilievo.

Dalla celebre congiura di Catilina per la quale Luciano Canfora si chiederà (giovedì 30 marzo, ore 18) quanto Cicerone fosse strumento consapevole dello sviluppo cesaristico preso dalla morente Repubblica Romana, alla rilettura da parte di Donatella Di Cesare (venerdì 31 marzo, ore 18) – dei Quaderni neri di Heidegger, una sorta di segreto diario filosofico che copre un arco temporale molto esteso che va dal 1931 al 1975. E poi il ‘Mistero Walt Disney’ (venerdì 31 marzo, ore 21), una serata-evento con racconti e immagini che, oltre a ripercorrere la storia del più celebre cartoonist, prenderà in esame un Walt Disney meno noto al grande pubblico, dai rapporti dialettici con il governo Usa fino all’incontro nel 1935 con Mussolini. E ancora i retroscena della fallita invasione della Baia dei Porci del 1961 a Cuba, la Cia, il mito delle tribù perdute di Israele, il focus sulla caccia alle streghe, Emanuela Orlandi, l’omicidio Moro, Wikileaks. Mostre, proiezioni, laboratori didattici, momenti di coinvolgimento con famiglie e bambini integrano il programma. (ANSA).



