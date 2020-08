Torna a Ravenna ‘Soundscreen Film Festival’

(ANSA) – RAVENNA, 03 AGO – Torna a Ravenna per la quinta

edizione, dal 26 settembre al 3 ottobre, ‘Soundscreen Film

Festival’, uno dei pochi festival cinematografici europei

dedicati interamente al rapporto tra cinema e musica. Dalla

fiction al biopic, dai documentari al genere musical, il

festival – ideato e diretto da Albert Bucci – propone opere ed

eventi in cui la musica è protagonista e annuncia la possibilità

di svolgere l’intera nuova manifestazione in presenza, al

Palazzo del Cinema e dei Congressi, ma con la possibilità di

spostare parte della programmazione online per raggiungere un

vasto pubblico.

Il Concorso Internazionale per lungometraggi, che presenterà

il meglio della recente produzione filmica mondiale a tema, è

l’evento principale di questa edizione. Al suo fianco il

Concorso Internazionale per Cortometraggi, le anteprime e gli

appuntamenti speciali, omaggi e retrospettive, sino alla parte

più innovativa e sperimentale del Festival, gli Eventi

Satellite, ovvero i grandi classici del cinema sonorizzati dal

vivo dai migliori musicisti della scena indie italiana. Almeno

cinque i cine-concerto previsti quest’anno: tra le

anticipazioni, il compositore e chitarrista Paolo Spaccamonti e

il trombettista Ramon Moro musicheranno il capolavoro di un

grande maestro del cinema nordico, Vampyr (1932), di Carl

Theodor Dreyer. (ANSA).



