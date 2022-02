Torna a Rimini, ‘La Settima Arte Cinema e Industria’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 21 FEB – Torna in primavera a Rimini – dal

27 aprile al primo maggio prossimi – ‘La Settima Arte Cinema e

Industria’, kermesse dedicata al ‘mestiere’ del Cinema, giunta

alla sua quarta edizione. Il festival, organizzato da

Confindustria Romagna, Cinema Fulgor e dipartimento delle Arti

dell’ Università degli Studi di Bologna in collaborazione con

il Comune di Rimini, punta a diffondere i valori dell’industria

cinematografica e sostenere il settore e tutto il suo indotto.

Le giornate della manifestazione – che quest’anno crescono a

cinque – si articoleranno in un programma di eventi gratuiti,

con proiezioni, masterclass, momenti formativi, fino alla

cerimonia di consegna del premio “Cinema e Industria” assegnato

da una giuria di esperti presieduta dal regista Pupi Avati.

“L’industria cinematografica è grande esempio di eccellenza

dell’imprenditoria del Made in Italy, un’opportunità di crescita

economica e per creare occupazione – spiegano gli organizzatori

– Un’industria in cui credere ed investire anche per lo sviluppo

dell’economia e della cultura del territorio”. (ANSA).



—

