Torna Ballando, da Morgan ad Arisa e Al Bano

Condividi l'articolo









Più di 10 milioni di interazioni sui social, 201 coppie ballerini e 12 giurati nella storia del programma: è ai nastri di partenza la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle. Da Morgan ad Arisa, da Al Bano a Mietta, da Sabrina Salerno a Memo Remigi, quest’anno i cantanti sono in maggioranza. E il voto da casa sulle piattaforme social è gratuito. Sabato 16 ottobre, in prima serata, Milly Carlucci, con accanto il braccio destro Paolo Belli, darà nuovamente il via al talent show per aspiranti ballerini vip.

Tredici nuovi concorrenti sono pronti a scendere in pista per sottoporsi alle “critiche” della giuria (Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto), dei commentatori a bordo pista Maria Grazia Bruzzone e Alberto Matano, quella del popolo capitanata da Rossella Erra con Alessandra Mussolini, la scorsa edizione concorrente e oggi “diversamente opinionista, tribuna del popolo e senza posto fisso”. Sabrina Salerno ballerà con Samuel Peron; l’ex calciatore Fabio Galante con Giada Lini; Morgan con Alessandra Tripoli; Valeria Fabrizi con Giordano Filippo; l’hair stylist Federico Lauri (Federico Fashion Style) con Anastasia Kuzmina; il pilota di moto gp Andrea Iannone con Lucrezia Lando; la modella Bianca Gascoigne (figlia dell’ex calciatore) con Simone Di Pasquale; Mietta con Maykel Fonts; Al Bano con Oxana Lebedew (al momento infortunata ma non per colpa del cantante di Cellino che Carlucci, dice, ha incontrato in aeroporto pur di averlo nello show); l’ex rugbista Alvise Rigo con Tove Villfor; Arisa con Vito Coppola; Memo Remigi con Maria Ermachkova; il fisico Valerio Rossi Albertini con Sara Di Vaira.

Per Milly Carlucci, “Ballando con le stelle è una storia di persone di passione (dei protagonisti che portano il fuoco che ha guidato la loro vita) e bellezza (la danza è bellezza; la bellezza che può salvare il mondo)”. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta annuncia che tornerà il pubblico in studio e lo show sarà “all’nisegna della leggerezza di cui tutti abbiamo bisogno”. Quindi rileva: “La danza è libertà, un’espressione più di ogni altra forma d’arte che ci libera anche da tutte le costrizioni sociali, ideologiche, identitarie”. Prima di ringraziare la capitana Milly, “credo che una professionista come lei sia sempre un arricchimento per un direttore di rete”.

Coletta vuole uscire dal concetto di competizione con Tu Si Que Vales, in onda su Canale 5 e partito con qualche settimana d’anticipo: “Siamo partiti con Amadeus e l’Arena che hanno portato un grande successo di pubblico”. E azzarda: “Ballando, con questo cast che ci sorprenderà, sta creando grande attesa e aspettativa. Sono fiducioso”.

Morgan replica invece sulla presunta incompatibilità tra il ruolo di ex giudice ed ora di concorrente: “E’ un termine che non mi è mai piaciuto. Giudicare non mi piace”. Sottolinea che preferisce essere definito coach, insegnante. Spiega la sua presenza nel programma, perché si sente artista a tutto tondo, ma vuole sfatare il pregiudizio su di lui e arricchire il programma con la sua cultura. Ringrazia la Rai, “credo nel servizio pubblico”. Milly smentisce la clausola del contratto dell’artista allo show per sole tre puntate: “E’ una fake news”.

Arisa dice: “Ho fatto come lui altre esperienze, ma sempre in ambito musicale. La cosa che cominciava a mancarmi era il fatto di essere io quella un pochino ad essere giudicata, detto tra virgolette. Voglio capire a che punto sono arrivata io della mia vita, del mio percorso, rimanendo un’artista e volendo ancora imparare tanto”. Il suo scopo è quello di “riuscire a cantare con il corpo”.

Al Bano risponde così a chi gli chiede il commento dei suoi famigliari una volta appreso della sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2021: “Quanto sei intelligente”. Per Alessandra Mussolini “Ballando ti segna a vita, ti lascia qualcosa che non ti abbandonerà mai”. Ancora Milly: “Queste sono storie di rinascita, tutte quante. Si rinasce ballerini. Rinascendo ballerini si scoprono tante cose”. Carlucci conferma l’omaggio a Raffaella Carrà, antesignana dei conduttori. La conduttrice dice inoltre che, in precedenza, lo studio di Ballando era proprio quello di Carramba. Ballerino per una notte nella prima puntata sarà Pippo Baudo: “E’ un personaggio a cui tutti quanti dobbiamo qualcosa”. Milly non sa ancora chi saranno gli altri ballerini per una notte, anche per “la questione dei contratti”. Specifica inoltre che in passato ha invitato Barbara D’Urso: “Perché non invitarla un’altra volta?”. Ma non sa se potrà essere presente, così come Gerry Scotti o Maria De Filippi, “mi piacerebbe ma hanno contratti in esclusiva con altre reti”. Stesso discorso per Alessia Marcuzzi, che ammette di aver contattata come concorrente, ma “non è stato possibile per via dei suoi impegni”. Terminato Ballando. Carlucci tornerà alla guida del Cantante Mascherato, confermato – annuncia Coletta – da venerdì 11 febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte