Torna Bologna estate, nel segno del pensiero libero

(ANSA) – BOLOGNA, 19 MAG – E’ dedicata al pensiero libero la

nuova programmazione estiva di Bologna. Torna da oggi al 4

ottobre ‘Bologna estate’, dopo due anni, in questa edizione 2022

senza limitazioni dovute alla pandemia. Il calendario è ricco e

diffuso: 500 progetti in cartellone, tra musica, teatro, danza,

cinema, sport, oltre 6.000 appuntamenti in 700 luoghi diversi,

dal centro storico ai quartieri, dalla pianura all’Appennino,

tra cornici più note e spazi inediti.

“Siamo il primo cartellone estivo d’Italia e uno dei più

ricchi d’Europa per offerta culturale – sottolinea il sindaco

Matteo Lepore – con una proposta di qualità e allo stesso tempo

popolare. Abbiamo selezionato i progetti con un bando, per un

investimento di oltre 1,5 milioni di euro di nostre risorse e

del Ministero della Cultura”. Quello del pensiero libero vuole

essere un omaggio ad alcuni bolognesi illustri che riempiranno

la città con le loro parole e i versi delle canzoni, da Pier

Paolo Pasolini a Piera Degli Esposti, da Lucio Dalla a Roberto

Roversi. Tra i luoghi simbolo di questa rassegna, la nuova

Piazza Lucio Dalla alla tettoia Nervi in Bolognina, che da

luglio ospiterà spettacoli, musica dal vivo e sport. All’interno di Bologna estate, arrivano in concerto al Parco

Nord i My Chemical Romance (4 giugno), le leggende del rock Deep

Purple (3 luglio) e Iron Maiden (7 luglio), l’elettronica dei

Chemical Brothers il 9 luglio. Nomi di spicco della scena

musicale italiana al parco delle Caserme Rosse: Tananai,

Caparezza, Achille Lauro, Elisa, Fabri Fibra, Rkomi, Tredici

Pietro. Dal 19 giungo, si riaccenderà il suggestivo schermo di

Piazza Maggiore con ‘Sotto le stelle del cinema’, alla sua 36/a

edizione; tra gli ospiti Stefania Sandrelli che il 25 giugno

presenterà il restauro ad opera della Cineteca di Bologna del

Conformista di Bernardo Bertolucci e la star di Hollywood John

Landis per la proiezione il 3 luglio del suo cult The Blues

Brother. Il ferragosto si festeggerà già la sera del 14 in

Piazza Maggiore, lasciando spazio al ballo e alla cultura

popolare bolognese, nell’omaggio a Dino Sarti. (ANSA).



