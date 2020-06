Torna Federico Moccia con ‘Semplicemente amami’

Dopo il fenomeno letterario ‘Tre volte te’ con 100 mila copie vendute e 18 settimane in classifica, Federico Moccia torna in libreria il 18 giugno con ‘Semplicemente amami’ (pp 384, euro 18) anche in ebook, pubblicato da Nord.

E’ una storia d’amore e di fuga. Sofia si trasferisce in Russia dall’amica Olja e pensa che sia la scelta giusta, l’inizio di una nuova vita. Il matrimonio con Andrea non funzionava, si sentiva sempre sola e anche Tancredi, l’uomo che aveva messo in crisi tutte le sue certezze, la ha delusa. Ma capisce che la sua è solo una fuga dalla propria vita e torna a Roma dal marito.

Ricomincia a suonare il pianoforte. Ma riappare anche Tancredi che non vuole rinunciare a lei. Sofia cosa vuole veramente? Di sicuro questa volta non si farà travolgere dagli eventi.

‘Tre volte te’, terzo capitolo della storia di Babi, Step e Gin., è uscito per Nord nel 2017. Moccia nel 2019 ha fatto anche un inedito esperimento narrativo facendo entrare in scena, nel romanzo ‘La ragazza di Roma Nord’ (Sem) otto aspiranti scrittori.

I libri di Federico Moccia sono tradotti in 15 Paesi.



