Torna Festival Architettura, stavolta diffuso fra quartieri

Dall’11 al 19 giugno torna il Far – Festival dell’Architettura di Roma, per la prima volta diffuso fra i quartieri.

La quinta edizione, organizzata dall’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, con il patrocinio del Comune di Roma e della Città Metropolitana di Roma Capitale, della Regione Lazio, delle università Roma Tre e Sapienza, del Coni e del comitato italiano Paralimpico, sarà dedicata alle trasformazioni urbane e sociali. “Tra architettura e rigenerazione urbana, si intrecceranno dialoghi, confronti e visioni per la Capitale del futuro”, spiega Alessandro Panci, presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia.

Sabato 11 giugno ci sarà un evento al Parco Schuster, dedicato a sport, accessibilità e inclusione, mentre domenica 12 giugno l’inaugurazione del festival sarà alla Casa dell’Architettura, con il sindaco Roberto Gualtieri. Alla Casa dell’Architettura ogni mattina si terranno la rassegna stampa su Roma di ‘Sveja’ e dei talk, per poi spostarsi in quartiere Ostiense per le conferenze pomeridiane. Ogni giorno ci saranno “pranzi di quartiere”, attorno alle installazioni diffuse nel territorio della città. I temi delle giornate saranno ‘Includere, abitare’ (13 giugno), ‘Lavorare’ (14 giugno), Turismo e cultura (15 giugno), ‘Infrastrutturare e innovare’ (16 giugno), ‘G-Roma: visione dai Municipi’ (17 giugno), ‘Roma da rigenerare’ (18 giugno) e ‘Immaginare’ (19 giugno). Tra gli ospiti confermati ci saranno Mario Botta, Massimo Alvisi, Marlon Blackwell – Gold Medal AIA, Alessandra Covini di Studio Ossidiana, Chiara Alessi, Cino Zucchi, Mad Architects.



