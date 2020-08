Torna il Festival delle Idee, tra gli ospiti Augias, Vanzina e May

ROMA – Non si ferma il Festival delle Idee. Dal 15 al 18 ottobre torna all’M9 – Museo del ‘900 di Mestre, con tra i primi ospiti annunciati Corrado Augias, Fiona May, Jury Chechi, Valeria Parrella, Enrico Vanzina e Telmo Pievani. La seconda edizione sarà dedicata a ‘Idee per la Rinascita’ in una fase che ha rivoluzionato la nostra vita e le nostre priorità. Perché “‘Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno”, sottolineano gli organizzatori ricordando i versi di Pablo Neruda. Dopo le oltre 8 mila presenze dello scorso anno, il Festival cresce e si espande sul territorio con una sezione, che verrà annunciata successivamente, realizzata anche a Venezia.

Patrocinato dalla Regione del Veneto, per promuovere la cultura quale elemento di crescita e ambito di investimento per progettare il futuro, e dal Comune di Venezia, il Festival è ideato e organizzato da Marilisa Capuano con Tommaso Santini per Associazione Futuro delle Idee, in collaborazione con Fondazione di Venezia, e co-organizzato da M9-Museo del ‘900.

Un progetto dedicato al tema del Festival sarà proposto dallo chef delle star Tino Vettorello, che condividerà la sua esperienza e conoscenza delle materie prime per la creazione di piatti dal sapore antico, ma in grado di cogliere le istanze del vivere contemporaneo. Tra le novità, una sezione dedicata alle aziende. Imprenditori presenteranno le loro case history di successo parlando di mecenatismo d’impresa e politiche di investimento nella cultura.

Gli eventi verranno diffusi anche via streaming per raggiungere un pubblico ancora più ampio e gli incontri saranno contingentati nel rispetto delle norme governative per garantire la sicurezza di artisti e pubblico.

