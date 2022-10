Torna il gran gala del calcio, appuntamento a Salerno

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 OTT – Da lunedì 12 a giovedì 15 dicembre, a

Salerno e Pontecagnano (Salerno), andranno in scena gli ‘Italian

Sport Awards’, Gran galà del calcio abbinato agli ‘Italian

Football Awards’. Ogni anno l’evento intende premiare i migliori

atleti dell’ultima stagione calcistica. La notte degli Oscar del

calcio, giunta all’11/a edizione, quest’anno è stata suddivisa

in quattro giornate. La novità dell’11/a edizione riguarda il

ritorno al format/evento ‘Sport Marketing Awards’, il premio del

marketing & comunicazione dedicato allo sport. L’evento nasce

per sostenere, diffondere e valorizzare la cultura del marketing

e della comunicazione, nell’ambito dello sportsystem italiano.

Giovedì, dalle ore 18, nell’Hub Formamentis di Pontecagnano,

avverrà la consegna degli ‘Sport Marketing Awards’. ‘Le giornate

professionali dello sport’, che costituiscono il principale

momento d’incontro e confronto dell’industria/sistema sportivo

italiano, proporrà convegni su management, marketing, business e

medicina applicata allo sport. Infine, ci sarà uno spazio

dedicato alla letteratura sportiva, con il format ‘Sport

d’autore’.

Lunedì 12, nel teatro Augusteo di Salerno, il ‘red carpert’

con la sfilata di tutti i campioni premiati, che sono stati

scelti da una giuria tecnica, formata da giornalisti sportivi

specializzati. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista

Donato Alfani, come ogni anno, è patrocinato dal Coni, dalle

Leghe calcistiche, dall’Associazione Italiana Arbitri. Nel corso

della serata verranno premiati i migliori di Serie A, B, C e D,

assegnati premi alla carriera, speciali, nella categoria media e

informazione. “Siamo giunti all’11/a edizione di questo grande

evento e sono davvero emozionato, ma anche grato alle

istituzioni e felice per questa prima volta a Salerno”, ha

sottolineato l’ideatore dell’evento, Donato Alfani. (ANSA).



