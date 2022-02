Torna il Porretta Soul Festival con oltre 200 artisti

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 26 FEB – E’ stato definito il cartellone

del ‘Porretta soul festival’, in calendario dal 21 al 24 luglio

a Porretta Terme, nel Bolognese, con la partecipazione di oltre

duecento artisti, tra cui John Ellison, Curtis Salgado, Terrie

Odabi, Ernie Johnson, Larry Springfield, J. P. Bimeni, Selassie

Burke, Chick Rodgers, Fred Wesley, Martha High, Leon Beal & Luca

Giordano Band e Mitch Woods.

Saranno accompagnati dalla Anthony Paule Soul Orchestra, la

house band che arriva da San Francisco formata da dieci elementi

tra cui, Larry Batiste, già direttore della cerimonia dei Grammy

awards. Il 20 Luglio, anteprima con una giornata di studio

dedicata a ‘Alan Lomax nell’Appennino fra l’Emilia e la Toscana

a vent’anni dalla morte’, dedicata all’etnomusicologo americano

che nell’inverno del 1954 raccolse e catalogò le canzoni

popolari dell’Appennino, con la partecipazione del produttore

Scott Billington.

Si esibirà in esclusiva europea John Ellison, ex leader dei

Soul Brothers Six, che nel 1967 sfornò l’hit ‘Some kind of

wonderful’, diventato un classico della black music. A

rappresentare il Memphis sound ci saranno Chick Rodgers, Larry

Springfield e Ernie Johnson, mentre le donne è prevista Terrie

Odabi, fresca d nomination al ‘Female Soul Blues Artist 2022’

per i Blues Awards. Selassie Burke è uno dei 21 figli di Solomon

Burke che renderà un particolare tributo al padre. La prima

serata sarà dedicata a James Brown, un tributo al godfather of

soul con il suo ex band leader Fred Wesley & The New JB’s e

Martha High & The Italian Royal Family, che per 35 fu la

vocalista nella band di Brown. Il 25 e 26 luglio previste

iniziative collaterali nelle cittadine dei dintorni di Porretta

Terme, la città che vanta anche 13 murales che raccontano la

storia del soul. (ANSA).



