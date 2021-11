Torna il Salone della Cultura, focus su rari libri da collezione

Condividi l'articolo









MILANO – La raccolta completa della “Domenica del Corriere” con due numeri inediti (compreso l’introvabile n. 17 del 29 aprile 1945 che non vide mai la luce nelle edicole e che nessuna biblioteca italiana possiede). Rari volumi di fiabe come un manoscritto su carta in persiano databile al tardo XVIII secolo. Una collezione di 30 manifesti futuristi originali fra cui: “La ricostruzione futurista dell’universo” di Giacomo Balla e Fortunato Depero; “Parola consonanti vocali numeri in libertà”, straordinario manifesto parolibero nato come volantino promozionale di un volume mai pubblicato; “Sintesi futurista della guerra”. E poi molti altri volumi, manoscritti, incunaboli finiti sugli scaffali e nei magazzini dei librai antiquari italiani di durante la pandemia e che non sono ancora stati mostrati, o svelati, nemmeno su internet. Torna il Salone della Cultura (20 e 21 novembre al Superstudio Maxi di via Moncucco, in zona Famagosta a Milano), torna il tempo delle mostre, quelle con i libri veri da guardare e toccare, e, soprattutto, ritorna l’appuntamento per bibliofili e appassionati con l’A.L.A.I., l’Associazione dei Librai Antiquari d’Italia. Il libro antico, raro, da collezione, usato rappresenterà il cuore pulsante del quinto “Salone della Cultura” che riapre i battenti a quasi due anni dall’ultima edizione (gennaio 2020). Saranno una cinquantina gli stand del libro antico ad animare una kermesse accuratamente pensata ed organizzata su tutti gli aspetti del mondo del libro: editoria, antiquariato, libri d’occasione, mostre, conferenze e laboratori. Sarà, insomma, l’occasione per tornare a far incontrare esperti e collezionisti, per ammirare edizioni antiche, per provare nuovamente il piacere di sfiorare le pagine con le dita e sentirne il profumo inebriante, per apprezzare vecchie rilegature, la bellezza di un carattere o di particolari incisioni, per ammirare l’estetica di un frontespizio. Non c’è e-book che tenga di fronte a capolavori librari usciti dai torchi di grandi stampatori del passato (Aldo Manuzio o Giambattista Bodoni), a prime edizioni introvabili, a lettere autografe, a manoscritti ritrovati, a libri d’arte illustrati ad antichi erbari.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte