Torna il Santarcangelo Festival dall’8 al 17 luglio

(ANSA) – SANTARCANGELO DI ROMAGNA, 05 LUG – Prende il via

venerdì 8 luglio nel borgo medievale di Santarcangelo di Romagna

la 52esima edizione del Santarcangelo Festival, la più longeva

manifestazione italiana dedicata alle arti performative

contemporanee in programma fino al 17 luglio. ‘Can you feel your

own voice’ è il claim scelto dal nuovo direttore artistico

Tomasz Kire?czuk che intende trasformare, “all’insegna

dell’impegno sociale e politico”, lo spazio dell’arte in “un’enclave sicura in cui ritrovare i nostri valori

innegoziabili, la nostra voce più intima e profonda” – come si

legge in una nota. Si confronteranno fra loro oltre 40 tra

artisti e compagnie della scena emergente globale, in molti casi

al loro debutto italiano. Differenti tra loro per linguaggi ed

estetica, proporranno spettacoli di teatro, danza e musica, ma

anche performance ideate a partire da discipline trasversali

come l’attivismo politico o il documentario, per un totale di

oltre 170 appuntamenti. Per la prima giornata è atteso il debutto italiano di Mónica

Calle che, con la sua compagnia Casa Conveniente / Zona Não

Vigiada, metterà in scena ‘Ensaio Para Uma Cartografia’. Il

festival sale per la prima volta sul palco del Teatro Galli di

Rimini con Maria Magdalena Koz?owska, che presenterà per la

prima volta fuori dai Paesi Bassi lo spettacolo ‘COMMUNE’,

ispirato alle proteste contro la penalizzazione dell’aborto. Una

grande tavola rotonda del diametro di 12 metri sarà installata

in Piazza Ganganelli come invito al confronto; attorno ad esso

avranno luogo performance ed eventi partecipativi. Alcuni

collettivi svizzero-italiani saranno impegnati in letture che

daranno spazio alle voci antifasciste, femministe, a quelle

degli hacker e di chi si batte contro ogni forma di oppressione

sociale. Tra i vari appuntamenti anche quello con Oozing Gloop, la più

importante drag queen autistica al mondo, che proporrà ‘MOVIE

MADNESS’. E dopo due anni di assenza torna ‘Imbosco’, uno

chapiteau nascosto tra gli alberi ai piedi del Parco Cappuccini.

Troverà spazio anche il progetto Presente Sostenibile con cui il

festival si interroga su come ridurre il suo impatto ambientale.

