Torna il Taranto Comix, settima edizione il 18 e 19/12

Condividi l'articolo

TARANTO – Fumettisti, youtuber, autori e ospiti di fama nazionale si danno appuntamento a Taranto sabato 18 e domenica 19 dicembre al Palafiom per il Taranto Comix, che torna in presenza con la settima edizione. Il titolo della manifestazione 2021, organizzata da Danilo Curatti, Luigi Minonne e Andrea Romandini con il patrocinio del Comune di Taranto, è Aftermath, ossia ripartire dopo quanto abbiamo vissuto con la pandemia. Tra gli ospiti più attesi ci sarà Himorta, la cosplayer più seguita in Europa (oltre 1 milione di followers su Instagram), nome d’arte di Antonella Arpa, che presenta il suo fumetto “La Carta del Fuoco”.

In fiera anche uno degli youtuber più seguiti, Mortebianca, giovane che recensisce film e serie tv con un approccio filosofico. Ed ancora: Lorenzo Palloni, sceneggiatore e fumettista che nel 2019 ha vinto il Premio Boscarato e il Premio Gran Guinigi, e Paolo Barbieri, illustratore e autore per Lo Scarabeo e Sergio Bonelli Editore. L’Artist Alley vanterà, tra gli altri, la presenza di autori come Walter Trono e Alessio Fortunato (Sergio Bonelli Editore), Antonio Antro (colorista del primo volume di Samuel Stern, edito da Bugs Comics), Gaia Favaro (che per Lavieri presenterà il suo “Montmartre”, disegnato da Gianfranco Vitti) e Gian Marco De Francisco (disegnatore di “Boudelaire” e coordinatore della scuola Grafite). La locandina è stata realizzata da Piero Angelini, di Martina Franca, e raffigura una Fenice che, “risorta e orgogliosa, attraversa le acque di Taranto per portare armonia” spiegano gli organizzatori, dopo quanto vissuto in questi quasi due anni di emergenza sanitaria.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte