Torna ‘Internazionale Kids’ a Reggio Emilia

Un appuntamento che si rinnova, dal 12 al 14 maggio, è quello di ‘Internazionale Kids’ a Reggio Emilia, il primo festival italiano di giornalismo per bambine e bambini, promosso dal mensile omonimo, da Internazionale, dal Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione Palazzo Magnani. Il mensile ‘Internazionale Kids’ ogni mese porta in Italia il meglio della stampa internazionale per lettori in erba tra i 7 e i 13 anni.

Riflettori puntati su ambiente, attivismo, femminismo, tecnologia, intelligenza artificiale, carceri, migrazioni. Si parlerà di Tunisia con la ricercatrice e giornalista francese Catherine Cornet, specializzata in cultura e politica del Medio Oriente. A ‘Internazionale Kids’ si tratterà anche il tema delle politiche di genere di cui è esperta l’antropologa Barbara Leda Kenny che nel suo intervento illustrerà le disuguaglianze economiche tra maschi e femmine, disparità di retribuzione che iniziano in tenera età in famiglia a partire dalla paghetta e continuano fino alla pensione. In un laboratorio a cura dell’Ong Open Arms si discuterà di migrazioni e diritto alla libertà di movimento. Al focus sull’ambiente è attesa la giovane attivista di Fridays for Future Alice Quattrocchi che racconterà la propria esperienza. Il programma, all’insegna dell’attualità, è vasto e prevede anche musica, giochi, danza, fumetto. I luoghi del festival sono: Chiostri di San Pietro, Palazzo dei Musei, teatro Cavallerizza, teatro Valli, La Fonderia e il Mapei Stadium – Città del Tricolore. Previsti 40 incontri, 24 laboratori.

Tra gli ospiti del festival: la scrittrice olandese Anna Woltz, che racconterà la storia di quattro ragazzi nascosti nei tunnel di Londra durante i bombardamenti del 1940, protagonisti del suo libro ‘La ragazza della luce’; il divulgatore scientifico Amedeo Balbi, protagonista in un incontro al Mapei stadium – Città del Tricolore per parlare di stelle; la cantautrice romana Ditonellapiaga che sarà intervistata e suonerà alcuni brani. Per la prima volta quest’anno a ‘Internazionale Kids’ si terranno incontri di formazione per insegnanti e genitori. Tutti gli eventi del festival sono gratuiti. Gli incontri sono ad accesso libero, fino a esaurimento posti. Per i laboratori occorre la prenotazione online, da lunedì 24 aprile. Tutti i luoghi del festival sono privi di barriere architettoniche e alcuni eventi saranno tradotti nella Lingua dei segni italiana (Lis) per un festival sempre più accessibile. È possibile consultare il programma con tutti i dettagli su internazionale.it/kids.



