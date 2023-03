Torna James Bond per salvare incoronazione di re Carlo

Condividi l'articolo

L’ultima missione di James Bond si svolge nel tempo presente al servizio di sua maestà re Carlo III. La spia più famosa della narrativa e del cinema è infatti chiamata nel nuovo libro dal titolo ‘On His Majesty’s Secret Service’ (Al servizio segreto di sua maestà) a salvare l’incoronazione del sovrano in programma il 6 maggio. Lo ha annunciato la casa editrice Ian Fleming Publications, che porta avanti l’eredità del celebre autore britannico scomparso nel 1964, in una iniziativa per celebrare l’evento tanto atteso dai sudditi di sua maestà. Lo scrittore scelto per questo nuovo capitolo della saga di 007 è Charlie Higson, già autore di cinque libri della serie ‘Young Bond’, che immagina il futuro agente segreto durante i suoi giorni di scuola. Il libro, in uscita nel Regno Unito il 4 maggio (e con copertina ancora da svelare), arriva fra l’altro 60 anni dopo la pubblicazione del decimo romanzo di Fleming, ‘On Her Majesty’s Secret Service’: in quel caso sua maestà era al femminile e si riferiva alla regina Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre scorso. Della nuova storia si conosce qualche dettaglio, rivelato dalla casa editrice: “Bond viene inviato all’ultimo minuto per contrastare un tentativo di interrompere l’incoronazione da parte del ricco, eccentrico e sedicente Athelstan del Wessex, impegnato in una missione mortale per dare una lezione al Regno Unito”. Da parte sua, Higson ha promesso ai fan il solito cocktail di “sesso, violenza, automobili, un cattivo originale con un perfido scagnozzo e, naturalmente, lo stesso Bond”. Sempre con una certa ironia lo scrittore ha ricordato quando la Ian Fleming Publications si è rivolta a lui, poco più di un mese fa, per commissionare il libro. “Ero elettrizzato, finché non ho capito che doveva essere pronto per l’incoronazione a maggio”. Per riuscire in questa ‘missione’ dice di essersi ispirato a Fleming, capace di scrivere in tempi rapidi le sue opere. Le royalty derivanti dalle vendite del libro saranno donate al National Literacy Trust, l’ente di cui è patrona la regina consorte Camilla. (ANSA).



