Torna la musica nei Live Club dell’Emilia-Romagna: il Suner Festival dal 6 al 10 ottobre

Quattordici circoli e spazi coinvolti, 23 appuntamenti, 14 fra musicisti e band presenti, un grande progetto musicale. I Club Arci tornano alla musica dal vivo, con il Suner Festival- On The Toad Again!, dal 6 al 10 ottobre, che segna la riapertura dei Live Club in tutta la regione.

La parola d’ordine dell’associazione – presieduta da Massimo Maisto – è “ripartire”, rinnovando l’impegno a continuare il lavoro capillare svolto a favore della musica dal vivo.

Uno sforzo reso possibile, dopo la pandemia, grazie anche alla convenzione triennale con la Regione Emilia-Romagna, sulla base della quale viene sostenuta l’attività dei Circoli e la loro creatività in ambito musicale.

Sui palchi si esibiranno principalmente musicisti e autori regionali, da Beatrice Antolini a Godblesscomputers (Lorenzo Nada), da Kruger a Sara Loreni, in linea con gli indirizzi di promozione della legge regionale sulla musica.

Dopo il primo triennio del progetto Suner, inevitabilmente segnato dalla pandemia e dal blocco delle attività di musica dal vivo, rilancia la propria attività musicale che in questi anni ha visto il coinvolgimento di più di 50mila soci e appassionati in centinaia di appuntamenti annuali.

Saranno 14 i Live Club Arci coinvolti: Magazzino Parallelo (Cesena, Fc), Vibra Club (Modena), Mama’s Club (Ravenna), Circolo Arci Bolognesi (Ferrara), Arci Mu (Parma), Kessel (Cavriago), Mercato Sonato (Bologna), Circolo Arci Post-Colombofili di Parma, Mattatoyo (Carpi), Kalinka/Dude (Carpi), Tunnel (Reggio Emilia), Arci Zerbini (Parma), Millennium Club (Bologna), I vizi del pellicano/Idee di gomma (Correggio).

