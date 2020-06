Torna la Serie A, e riparte la corsa scudetto

(ANSA) – ROMA, 05 GIU – Torna la Serie A e anche la corsa allo scudetto. Il 20 giugno si comincia con i recuperi della 25/a giornata e sarà un finale di stagione atipico con gare ogni tre giorni per completare le restanti 124 partite entro il 2 agosto. Si riparte dal testa a testa per il titolo tra Juve e Lazio, separate da un solo punto con l’Inter – terza a meno 9 ma con una partita da recuperare – nel ruolo di terzo incomodo. Per i quotisti di Planetwin365 i bianconeri si confermano al primo posto in quota scudetto: la squadra di Sarri (1,45) ottiene anche il consenso dei tifosi che per l’88% la vedono campione d’Italia. In quest’ultima parte di campionato i bianconeri potranno far affidamento su una rosa molto più ampia rispetto a quella della Lazio, che dovrà invece stringere i denti fino alla fine per tentare il sorpasso. Proprio per questo motivo, l’ipotesi terzo scudetto biancoceleste passa dal 3,40 dello scorso 8 marzo al 3,45 attualer e convince solo l’11,28% dei supporter. Chiude il podio l’Inter che da 9,00 scende a 8,00. I nerazzurri scenderanno in campo il 21 giugno per il recupero contro la Sampdoria: un appuntamento fondamentale per ottenere il +3 utile a ridurre la distanza dalle prime due in classifica e tornare in corsa. (ANSA).



