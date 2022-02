Torna “You’ll Never Walk Alone”, lo psicologo per il calciatore

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 FEB – È stata presentata, nel corso di ‘Pomeriggio Sky Sport 24’, la seconda stagione di “You’ll Never

Walk Alone”, primo ed unico programma di affiancamento

psicologico gratuito per un’intera categoria di calciatori

professionisti, promosso e realizzato da Associazione Italia

Calciatori e Lega Pro con il patrocinio dell’Associazione

Italiana degli Psicologi dello Sport.

Ospiti della trasmissione il Presidente AIC Umberto Calcagno, il

Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e la prof.ssa

Marcella Bounous, Presidente di AIPS.

Un progetto innovativo nato con l’intento di seguire “l’uomo-calciatore” nell’intero percorso della carriera,

aiutandolo a maturare consapevolezza delle proprie potenzialità

ed imparare ad affrontare i propri limiti. Supportare il

calciatore nella ricerca e nel mantenimento di uno stato di

equilibrio psicologico personale, partendo dal presupposto che

l’esperienza sportiva è, prima di tutto, un’esperienza di vita e

di prestazioni. Mettere a disposizione dei calciatori di Serie C

conoscenze e servizi propedeutici ad orientare la carriera e la

vita dell’atleta in modo consapevole, solido e costruttivo, con

l’obiettivo di raggiungere e mantenere l’equilibrio, dentro e

fuori dal campo.

“Conoscere le proprie emozioni” – ha sottolineato il

Presidente AIC Calcagno – “significa imparare a gestire i

momenti più rilevanti della professione di atleta, ma aiuta

anche il ragazzo nelle esperienze fuori dal campo. Questo

progetto intende fornire a tutti i calciatori di Serie C uno

strumento utile alla crescita personale. Da due stagioni abbiamo

messo insieme aspetti formativi e la possibilità di confrontarsi

gratuitamente con uno psicologo dello sport”.

La prima stagione ha visto la presenza di 200 calciatori di

Lega Pro al primo incontro di “orientamento”, 450

visualizzazioni dei 5 webinar registrati e 50 società che hanno

partecipato al progetto sui calciatori dei settori giovanili.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte