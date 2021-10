Tornado e violento temporale, danni e feriti a Catania

Condividi l'articolo









(ANSA) – CATANIA, 05 OTT – Un forte “tornado” seguito da

pioggia e grandine si è abbattuto nel centro storico di Catania

causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi

commerciali. Segnalata la presenza di feriti. Diversi gli alberi

sradicati e lampioni caduti. Circonvallazione in tilt per la

presenza di alberi sul selciato. Allertati il 118, vigili del

fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli

interventi di soccorso. E’ quanto si legge sulla pagina Fb del

Comune che “raccomanda ai cittadini di prestare la massima

attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza”.

(ANSA).



