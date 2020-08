Tornano da Grecia, 5 giovani positivi

(ANSA) – BARI, 10 AGO – Cinque ragazzi salentini di 19 anni

sono risultati positivi al Coronavirus al ritorno da una vacanza

in Grecia insieme ad altri amici. Si tratta di quattro giovani

di Muro Leccese e di un altro ragazzo di Squinzano. Sono state

avviate tutte le procedure necessarie, coordinate dalla Asl di

Lecce, per individuare i contatti stretti che i cinque positivi

hanno avuto. Ne ha dato notizia su Facebook il sindaco di Muro,

Antonio Lorenzo Donno: “I ragazzi non contagiati – ha spiegato

il primo cittadino – comunque sono stati messi in quarantena,

come anche tutti i familiari dei contagiati, nonché le persone

che, eventualmente, sono state in contatto”. In mattinata il

primo cittadino ha convocato una riunione urgente del Centro

operativo comunale. “Vi chiedo – ha detto il sindaco – di

stringerci intorno alle famiglie di questi nostri giovani in un

virtuale abbraccio, cercando di evitare di additare o

colpevolizzare. Sono questi i momenti in cui dobbiamo dimostrare

di essere comunità”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte