Tornano i live di Rockin’1000, a maggio a Parigi

(ANSA) – BOLOGNA, 26 OTT – Tornano i live di ‘Rockin’1000’,

la rock-band più grande del mondo che da 18 mesi si è esibita

solo online, ‘luogo’ in cui è nata nel 2015 e dove ha provato

fino all’esordio ‘fisico’ del 26 luglio di sei anni fa a Cesena.

Evento da Guinness, organizzato da Fabio Zaffagnini per chiamare

Dave Grohl a Cesena e celebrato da più di 30 milioni di

visualizzazioni solo nelle prime 48 ore.

Il prossimo appuntamento, in formazione completa è per il 14

maggio allo Stade de France di Parigi: 20.000 i biglietti già

venduti e ‘sold out’ dei 1.000 posti per esibirsi sul palco. La

band era già stata sugli stessi spalti nel giugno 2019 davanti a

55.000 persone. Rolling Stones, AC/DC, Nirvana, Deep Purple, Led

Zeppelin, Queen e White Stripes era stato il repertorio portato

in scena in occasione di quello spettacolo.

“Ci piace pensare di avere in qualche modo anticipato, sei

anni fa, modelli e valori che sono diventati centrali con la

pandemia: la capacità di lavorare a distanza (noi lo abbiamo

fatto con 1.000 persone nel 2015 vedendoci per la prima volta il

giorno dell’esibizione); l’importanza della community e della

sua forza e quello della condivisione dalle cose più piccole,

come l’intrattenimento – che ci ha permesso di superare i momenti più bui – a quelle più grandi come la capacità di

utilizzare i social come mezzo e non come fine, per incontrarsi

nella vita reale”, dice Fabio Zaffagnini, 45 anni, ex geologo

marino e ora a capo di una organizzazione che conta 15

professionisti a tempo pieno, una community di 26.000 musicisti

in 138 paesi, progetti e collaborazioni in tutto il mondo.

Quella di Parigi sarà la prima tappa di un tour che ha messo

in cantiere Germania, Nuova Zelanda, Vietnam e Colombia. (ANSA).



