Tornano meno di 20 mila attuali positivi al Covid in Umbria

(ANSA) – PERUGIA, 06 FEB – Tornano a essere meno di 20 mila

gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 19.161 al 6

febbraio, con un calo del 6,4 per cento pari a 1.305 unità

rispetto a sabato. Dato analogo per le persone in isolamento,

ora 18.937, meno 6,4 per cento. Lo riporta il sito della

Regione.

Stabile il dato complessivo dei ricoverati in ospedale, 224,

mentre salgono a otto da sei i posti occupati nelle terapie

intensive.

Nell’ultimo giorno sono emersi 1.359 nuovi positivi, 2.661

guariti e altri tre morti.

Analizzati 2.863 tamponi e 10.612 test antigenici, con un

tasso di positività sul totale del dieci per cento (11.37

sabato). (ANSA).



