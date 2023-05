Tornati a casa i 47 studenti bloccati nel Mugello

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 18 MAG – È finita col ritorno a Firenze

l’odissea di 47 studenti e quattro insegnanti della scuola media

Dino Compagni colti dal maltempo nel campo di educazione

ambientale sui monti di Palazzuolo sul Senio, battuti dalla

tempesta e dal nubifragio risalito fino all’Alto Mugello dalla

Romagna. Nel pomeriggio li hanno riportati in città con due

pulmini. Stanno bene, come ha avuto modo di dire la preside

Laura Guido, e a familiari e amici hanno adesso di che

raccontare. La loro gita d’istruzione è stata un’avventura.

Intorno a Palazzuolo le strade sono franate in decine di punti,

massi e rocce si sono staccate dai rilievi. Anche la carreggiata

che conduceva al loro campeggio ecologista è franata. Hanno

dovuto raggiungere il paese a piedi nell’asfalto residuo e

dov’era sparito tra terra e detriti hanno camminato tra i campi.

Il fiume Senio in piena faceva paura. Hanno dormito nel

palazzetto del paese, che è isolato da due giorni e ancora lo

resterà. In giornata la decisione: prelevati con i fuoristrada

della protezione civile, hanno fatto la provinciale per il Passo

della Colla. Nei punti di frana le jeep hanno messo le ruote

fuori asfalto e sono andate avanti. Sul Passo li hanno aspettati

i pulmini, quindi il ritorno a Firenze per la zona dello stadio

dove c’è la sede della scuola media e intorno le loro case.

(ANSA).



