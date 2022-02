Toro: Juric, dopo grande prestazione bisogna continuare così

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 18 FEB – “Non è una di quelle partite che ci

lascia rammarico, anche se abbiamo fatto una grande prestazione:

l’obiettivo è continuare così per fare altre partite come

questa”: Ivan Juric è soddisfatto del suo Torino, uscito

imbattuto dallo Stadium. “Siamo partiti dal basso e adesso

stiamo alzando il livello – spiega il tecnico sui miglioramenti

dei suoi – e ci abbiamo messo grande personalità, per lunghi

tratti della sfida abbiamo dominato”.

Belotti è tornato al gol, ma il suo contratto resta in

scadenza a giugno: “Può fare un gran finale di stagione, deve

soltanto pensare a questo e poi a fine anno deciderà con calma

cosa fare” la risposta di Juric sul Gallo. L’altro top player

del Toro, Bremer, si è confermato tale: “Ha annullato Vlahovic e

anche tecnicamente ha fatto molto bene – gli elogi del tecnico

al brasiliano – in più è stato riconoscente con la società

firmando il rinnovo: ha messo il club nelle condizioni di essere

tranquillo, è un ragazzo umile e con grandi ambizioni”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte