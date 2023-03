Toro: Ricci, ci brucia l’andata contro il Sassuolo

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 31 MAR – “All’andata contro il Sassuolo non

facemmo una bella partita, ma ci ha dato una mano a maturare: è

da queste gare che capisci che devi stare sempre concentrato”.

Così il centrocampista del Torino Samuele Ricci in vista dalla

sfida di ritorno contro i neroverdi fissata per lunedì sera.

Il classe 2001 è sempre più importante per i granata: “Sono

grato a tutti per la mia crescita, anche e soprattutto a mister

Juric – aggiunge ai microfoni di Torino Channel – e devo dire

che è duro e severo, anche fuori dal campo, ma con i suoi

consigli sono migliorato molto”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte