La notizia è apparsa sul gruppo ‘sei di Torre Pedrera se’

Come tutti gli anni a Torre pedrera abbiamo una tradizione del bagno nel primo giorno dell’anno , quest’anno con quello che sta succedendo non si poteva ma uno dei nostri Ragazzi del paese lo ha fatto per tutti noi …..io direi Mitico , e che possa portare un barlume di serenità e gioia nel nuovo 2021 ….Semplicemente questa è Torre Pedrera