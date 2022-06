Torre Pedrera. E’ un 62enne operatore socio-sanitario la vittima del terribile mortale sulla Statale

Umberto Estate, 62 anni, napoletano, residente a Viserba monte, faceva l’operatore socio-sanitario. E’ lui la vittima ieri di un tragico incidente sulla Statale 16, all’altezza di Torre Pedrera. L’uomo era in sella alla sua Yamaha Tdm 850 quando, per motivi al vaglio degli agenti, è finito contro una Fiat Panda, condotta da una donna, che, da via Lama, si stava immettendo sulla Statale, in direzione Rimini per poi carambolare contro una Toyota Auris in un frontale tremendo. La Statale è rimasta chiusa diverse ore per permettere ai soccorsi di intervenire. Ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.