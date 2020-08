Toscana, codice giallo, temporali forti

(ANSA) – FIRENZE, 31 AGO – La Sala operativa della Protezione

civile regionale della Toscana ha emesso “un nuovo codice giallo

per temporali forti con associato rischio

idrogeologico-idraulico del reticolo minore con validità fino

alle ore 20 di oggi, lunedì 31 agosto. L’allerta è valida per

tutta la regione. Domani è previsto un miglioramento. Per oggi

sono previste precipitazioni sparse, più probabili sulle zone

costiere e centro meridionali della regione, anche a carattere

di rovescio o temporale. Possibilità di colpi di vento e

grandinate nei temporali più intensi. Miglioramento in serata”.

(ANSA).



