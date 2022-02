Totti: ‘Fake news su me e Ilary, stanco di smentire’

Condividi l'articolo

“Nelle ultime ore ho letto sui media molte cose che riguardano me e la mia famiglia non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete, vi chiedo di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati e sinceramente mi sono stancato di dover smentire”: Francesco Totti, con un video in una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram smentisce le voci di separazione dalla moglie Ilary Blasi circolate in queste ore.

Anche Ilary Blasi ha voluto smentire le voci di una imminente separazione dal marito postando anche lei un video, pochi minuti dopo quello di Totti, in cui si vede tutta la famiglia a cena al ristorante. Nel video, pubblicato in una storia sul profilo ufficiale Instagram, si vede l’intera famiglia Totti seduta al tavolo e lei che scherza con il ristoratore.

La presunta crisi di coppia tra Ilary Blasi e Francesco Totti aveva subito monopolizzato le prime pagine dei siti, e non solo che oggi davano al capolinea la relazione tra i due dopo 20 anni, 17 dei quali di matrimonio, e tre figli. Nel pomeriggio Ilary Blasi, sempre in una storia di Instagram aveva postato un video con tanto di linguaccia.

