(ANSA) – ROMA, 24 OTT – “Questa è l’ennesima dimostrazione di

affetto. Il mio documentario è ancora nelle sale grazie a voi”,

con queste parole Totti annuncia che la pellicola ‘Mi chiamo

Francesco’ rimarrà al cinema ancora per un po’. Inizialmente era

previsto in sala per soli tre giorni ma il grande successo

riscosso, 55 mila spettatori in 72 ore, hanno portato al

prolungamento della proiezione del docufilm sull’ex capitano

della Roma. (ANSA).



