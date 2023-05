Totti, le azzurre sono ai Mondiali e devono andare in tv

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 MAG – “Non è bello sapere che, a meno di

due mesi dall’inizio del Mondiale femminile, non ci sia ancora

una copertura televisiva che possa permettere a noi tifosi di

seguire le nostre ragazze che, dopo tantissimi sacrifici per

veder riconosciuti i propri diritti, meritano il massimo

sostegno e, quindi, la massima visibilità”. Così Francesco Totti

commenta in una dichiarazione il caso legato al mondiale

femminile che per ora in Italia non ha copertura televisiva.

“Comunque auguro a loro e alla Fifa, che tanto sta facendo per

far crescere il movimento femminile, di portare a casa il

migliore dei successi”, ha concluso Totti. Il torneo è un

programma dal 20 luglio al 20 agosto prossimi in Australia e

Nuova Zelanda (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte