Totti,mi chiamavano gnomo e papà insisteva per farmi giocare

(ANSA) – ROMA, 14 OTT – “Quando da piccolo mi chiamavano lo

gnomo e non mi volevano far giocare con quelli più grandi, papà

insisteva. Loro cedevano, poi mi vedevano giocare e volevano

rifare le squadre. Io zitto, muto, ma orgoglioso. Papà, forse,

ancora più di me”. Francesco Totti si confessa in un’intervista

a ‘Vanity Fair’ realizzata prima della morte del padre Enzo, in

edicola oggi, a pochi giorni dall’uscita del suo docufilm “Mi

chiamo Francesco Totti”. Che cosa è davvero importante per lo

storico capitano? «Oltre i figli, la famiglia, le cose che

contano davvero? La parola data. Non servono firme, contratti o

avvocati. Basta una stretta di mano. Basta guardarsi negli

occhi. Certe cose me le hanno insegnate fin da quando ero

bambino e io a certe cose credo ancora».

L’ex capitano della Roma ricorda il suo passato, di come ha

affrontato il difficile ritiro dai campi da calcio e il suo

rapporto con Luciano Spalletti. «Stringergli la mano? Nel calcio

si sbaglia, sbagliamo tutti. Diciamo che dovrei capire in che

luna sto quel giorno, come mi sveglio, se sono di buon umore».

Alla domanda se farebbe mai l’allenatore, Totti risponde:

«Sarebbe impossibile. Impazzirei. Sono uno che vuole sempre il

massimo e pensa che certi errori in serie A non si possano fare.

Dovrei diventare severo, aspro, antipatico. Se non ci nasci,

figlio di mignotta, non ci diventi». Chiusura sul giorno del

ritiro dal calcio: «Sapevo che prima o poi quel momento sarebbe

arrivato, ma ho iniziato a considerare l’ipotesi solo

nell’ultimo anno. Nella stagione precedente avevo capito che non

avrebbero voluto rinnovarmi il contratto: però, poi, ogni volta

che subentravo cambiavo le partite e facevo goal. Dopo quella

con il Torino, dove entrando a 4 minuti dalla fine ne feci due,

me lo rinnovarono a furor di popolo. Mi sarei dovuto ritirare in

quella sera perfetta, dopo l’apoteosi, come mi suggerì Ilary e

ci pensai anche. Poi dopo una notte insonne decisi di

continuare, ma il rapporto con lui purtroppo era già

compromesso». (ANSA).



