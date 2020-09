Tour: 15/a tappa a Pogacar, Roglic in giallo e Bernal crolla

(ANSA) – ROMA, 13 SET – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in

4 34″ 13 ha vinto in volata la 15/a tappa del Tour de France da

Lione al Grand Colombier di 174,5 chilometri, quarto arrivo in

quota di questa edizione. Lo sloveno ha battuto il connazionale

Primoz Roglic (Jumbo Visma) che resta maglia gialla della Grande

Boucle. Terzo posto per Richie Porte (Trek-Segafredo). Crolla

invece il vincitore della scorsa edizione, Egan Bernal, giunto

al traguardo con quasi sette minuti di ritardo. (ANSA).



—

