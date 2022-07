Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 LUG – Il belga Wout van Aert (Jumbo-Visma)

ha vinto in solitaria la quarta tappa del Tour de France, la

Dunquerque-Calais di 171,5 km, la prima in Francia dopo le tre

d’esordio che si sono corse in Danimarca e il giorno di riposo

di ieri.

La maglia gialla si è lanciata all’attacco a una decina di

chilometri dal traguardo, sorprendendo il gruppo e i rivali,

arrivando da solo al traguardo e allungando ancora in classifica

(ANSA).



