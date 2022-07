Tour: Caruso si è ritirato

(ANSA) – LOURDES, 21 LUG – Damiano Caruso si è ritirato dal

Tour de France. Il 34enne ragusano della Bahrain Victorious, che

fu decimo nella classifica finale della Grande Boucle del 2020,

non ha preso il via della 18/a tappa, da Lourdes a Hautacam

lungo 143,2 km e che prevede grandi salite. Per Caruso è il

primo ritiro della carriera in un grande giro. In classifica era

22/o a 1h07’38” da Vingegaard.

Ora i ciclisti italiani rimasti in lizza al Tour sono dieci:

Velasco, Bettiol, Pasqualon, Ciccone, Sbaragli, Cattaneo,

Bagioli, Ganna, Dainese e Mozzato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte