Tour: Cort Nielsen si ritira, è positivo al Covid

(ANSA) – ROMA, 17 LUG – Magnus Cort Nielsen, vincitore della

10a tappa del Tour de France a Megève, è risultato positivo al

covid-19 e ha lasciato la corsa. Lo ha annunciato il suo team EF

Education prima dell’inizio della 15a tappa a Rodez. Cort è il

settimo corridore del gruppo a ritirarsi a causa del

coronavirus. Il danese si è distinto per tutta la prima

settimana, in particolare assicurando lo spettacolo sulle

diverse salite del percorso delle due tappe in linea svolte nel

suo paese. “Si è svegliato questa mattina con mal di testa e

febbre. Da allora è risultato positivo al covid-19. La sua

valutazione medica è in corso”, ha annunciato il suo team. Prima

di Cort Nielsen, sono stati costretti ad abbandonar la corsa per

covid il neozelandese George Bennett (UAE), il norvegese Vegard

Stake Laengen (UAE), l’australiano Luke Durbridge (BikeExchange)

e i francesi Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Guillaume Martin

(Cofidis) e Warren Barguil (Arkea-Samsic). (ANSA).



