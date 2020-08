Tour: Gilbert e Valls si ritirano dopo le cadute di ieri

(ANSA) – ROMA, 30 AGO – Philippe Gilbert, della Lotto-Soudal

e lo spagnolo Rafael Valls della Bahrain McLaren si sono

ritirato dal Tour de France per gli infortuni in seguito alle

cadute di ieri durante la prima tappa della Grande Boucle.

Gilbert ha riportato la frattura della rotula sinistra, mentre

Valls la frattura della clavicola. Anche il tedesco John

Degenkolb sempre della Lotto si è ritirato dalla corsa che ieri

ha tagliato il traguardo con oltre diciotto minuti di ritardo ed

è l’unico ad essere arrivato fuori tempo massimo. Il tedesco era

caduto a 65 chilometri dal traguardo, chiudendo la gara in

solitaria. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte