Tour: Pogacar, percorso 2021 interessante e prologo incerto

(ANSA) – ROMA, 02 NOV – “E’ un tracciato interessante.

Rispetto alle ultime edizioni sembra essere un Tour de France

più classico. La prima settimana, in Bretagna, potrà regalare

emozioni, con il possibile maltempo e il vento a influenzare la

corsa, ma anche con la cronometro che potrebbe essere adatta

alle mie caratteristiche. Poi, il percorso si indirizzerà verso

le Alpi, dove verranno disputate frazioni molto impegnative, e a

seguire una tappa leggendaria con la doppia scalata del Mont

Ventoux”. Così Tadej Pogecar, vincitore dell’ultimo Tour de

France, commenta il percorso della Grande Boucle 2021, che è

stato svelato ieri dal direttore di corsa, Christian Prudhomme.

Il Tour dell’anno prossimo è in programma da 26 giugno al 18

luglio, con partenza da Brest (Bretagna). “Un paio di tappe

presentano più di 4.500 metri di dislivello – aggiunge Pogacar –

è facile capire come il percorso sia impegnativo. Le tappe sui

Pirenei sarebbero valide per le mie potenzialità, con alcune

strade che conosco bene, anche per averle percorse nella Vuelta

2019”.

“Ci saranno solo tre arrivi in salita, qualcuno in più sarebbe

stato a me maggiormente congeniale, ma questo non impedirà

sicuramente al Tour di essere come al solito emozionante”,

conclude il 22enne sloveno. (ANSA).



