Tour: scorretto allo sprint, Sagan retrocesso all’85/o posto

(ANSA) – ROMA, 09 SET – Nell’ordine d’arrivo della tappa

odierna del 107/o Tour de France di ciclismo, disputata da

Chatelaillon a Plage to Poitiers e lunga 167,5 chilometri, non

figura Peter Sagan. Il tre volte campione del mondo su strada è

stato infatti retrocesso dal 2/o all’85/o posto (ultimo del

gruppo) per scorrettezze, dopo essersi fatto largo con spalla e

gomito nei confronti del belga Wout Van Aert, che è finito

terzo. Nell’ordine d’arrivo della tappa vinta dall’australiano

Caleb Ewan, l’irlandese Sam Bennett è dunque secondo, mentre Van

Aert è terzo. Sale di un posto anche Matteo Trentin, dalla 12/a

all’11/a posizione. (ANSA).



