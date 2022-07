Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 LUG – Il danese Jonas Vingegaard ha

conservato la maglia gialla di leader della classifica generale

del Tour al termine della 16/a tappa.

Alla partenza invece non si erano presentati Aurélien

Paret-Peintre e Mikael Cherel, entrambi della AG2R-Citroen,

esclusi in quanto positivi al Covid e con una carica virale

troppo alta per continuare la Grande Boucle. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte