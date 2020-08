“TOURbolento 4”: il viaggio solidale con la Renault 4

Il tour solidale in Renault 4, partito da Bergamo, denominato “TOURbolento 4”, si ferma anche a Rimini. La tappa romagnola è stata scelta insieme ad altre 12 realtà turistiche italiane, che hanno formato il percorso di questo viaggio.

Sono stati ricevuti oggi, dall’Assessore Mattia Morolli, al loro arrivo all’Arco d’Augusto, i due giovani bergamaschi, Sebastian Carozza e Yasmine Khelifi, organizzatori di questa iniziativa di beneficenza, patrocinata dal Comune di Bergamo. I ragazzi, vicini alla propria città, tra le più colpite dall’epidemia di Coronavirus, hanno deciso di trasformare le proprie vacanze in una raccolta fondi per sostenere il Fondo di Mutuo Soccorso istituito dal Comune di Bergamo, per far fronte all’emergenza sociale, arrivata dopo quella sanitaria.

Un fondo destinato ai familiari delle vittime e alle imprese in difficoltà che simbolicamente i ragazzi invitano a sostenere, fermandosi nelle 13 località scelte e consegnando nelle mani degli amministratori, li codice IBAN ( IT 47R0 3111 1110 1000 0000 65901 ) del conto intestato a ‘Comune di Bergamo, Fondo di Mutuo Soccorso della città di Bergamo’, sul quale è possibile fare il contributo di solidarietà.

Il tour è iniziato lo scorso 8 agosto e, dopo 13 tappe si concluderà a Bergamo. Oltre Rimini, le tappe sono: Levanto, Castagneto Carducci, Civita di Bagnoregio, Paestum, Tropea, Matera, Polignano a Mare, Termoli, Montesilvano, Pesaro, Perugia e Peschiera del Garda.

