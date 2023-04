Tra gennaio e febbraio accelerano entrate Iva, +1,4 miliardi

Condividi l'articolo

Le entrate Iva tra gennaio e febbraio sono risultate pari a 21.533 milioni di euro (+1.490 milioni di euro, pari a +7,4%). Lo comunica il Mef. 17.963 milioni di euro (+987 milioni di euro, pari a +5,8%) derivano dalla componente relativa agli scambi interni, di cui 2.179 milioni di euro (+278 milioni di euro, pari a +14,6%) dai versamenti delle P.a a titolo di split payment. 3.570 milioni di euro (+503 milioni di euro, pari a +16,4%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni.

Sempre nel periodo gennaio-febbraio 2023 le entrate tributarie erariali complessive accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 78.161 milioni di euro (-875 milioni di euro), -1,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. La variazione è dovuta alla contrazione dell’andamento del gettito dell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze per effetto dei risultati del risparmio gestito nel 2022 rispetto al 2021, e dell’imposta valore attivo fondi pensione per effetto del risultato negativo dei rendimenti delle varie forme integrative nel 2022.



