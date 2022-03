Tra la gente di Leopoli, ‘non ci bombarderanno’ – IL REPORTAGE

Condividi l'articolo

“I russi non ci attaccheranno, hanno paura: noi siamo la terra di Bandera”. Liubor ha 20 anni, le bretelle, il papillon. Con i suoi due amici Oleg e Ilya beve il tè al Grand Café Leopolis, tra drappi rossi, ceramiche e musiche zigane. La gente sfila sulla piazza del mercato e la guerra, qui a Leopoli, pare solo un incubo da avvinazzati. Non fosse per le sirene, il carosello nei rifugi, i checkpoint con i cavalli di Frisia e i soldati nervosi che proteggono la città. Leopoli è la roccaforte dell’ovest: volto asburgico, cuore ucraino. Ora è una capitale per caso. Con pezzi dell’apparato statale in stand-by, pronti ad attivarsi se Kiev cade, e la crema della diplomazia mondiale impegnata a ricostruire le missioni.

Lviv (in ucraino) è questo e molto altro, crocevia di ogni cosa: profughi in fuga, quartier generale della resistenza, centro di smistamento degli aiuti europei, covo di spie e sabotatori russi (dicono), porto franco per i giornalisti esausti di ritorno dal fronte. Qui si respira ben altra aria che nel resto del Paese. I bar e i ristoranti sono aperti, così come le farmacie, i supermercati e i negozi. Solo l’alcol è off-limits: decisione (probabilmente saggia) delle autorità cittadine. Ma tanto si trova lo stesso. Leopoli ora è una specie di Casablanca mitteleuropea, senz’altro un giorno sarà al centro di un romanzo da cui trarranno un film. La trama s’intravede già. Manca solo il finale. Perché il conflitto s’avvicina e su tutte le labbra della città corrono le stesse domande, le medesime ansie. La guerra ci travolgerà? “I russi non ci bombarderanno, siamo protetti dall’Unesco, nemmeno Adolf Hitler osò tanto”, spiega una fonte altolocata dell’amministrazione locale. Leopoli si sente sicura. I diplomatici s’incontrano nelle hall degli alberghi chiusi al pubblico, per entrare servono le parole d’ordine. Si trovano anche quelle, se le sai cercare. Le ambasciate di Brasile, Ungheria, Estonia, Lituania e India stanno ricostituendo qui le loro attività. Italia e Francia rappresentano il G7. Gran Bretagna, Usa, Canada, Giappone e Germania, ad esempio, non si sono azzardati a mettere il naso qui e operano dalla Polonia. Lo stesso ha fatto la Spagna. Essere a Leopoli, insomma, non è scontato: la sola presenza è un messaggio politico. E un giorno si faranno i conti, a seconda del finale.

L’apprensione per ora viene da nord. Cosa farà il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko? Proprio oggi ha escluso di entrare nel conflitto perché “sarebbe un regalo all’Occidente”. Ma le sue promesse valgono meno di quelle di un marinaio e gli account di ‘open intelligence’ descrivono movimenti sospetti delle sue truppe. In città, nel mentre, ci si organizza. Stepan ‘Stefko’ Perfeniuk coordina le attività del centro culturale Dykyi Dim (Anima Selvaggia). “La notte prima dello scoppio della guerra qui abbiamo fatto una festa, tecno fino alle ore piccole”, racconta. “Ci siamo svegliati tutti ubriachi e boom, siamo in guerra. E allora ci siamo organizzati subito”. Quindi via i subwoofer e dentro i materassi. Ora ospitano i profughi.

“Almeno 140 persone sono passate da qui dal 24 febbraio e adesso ci stiamo attrezzando per assisterne un centinaio nei prossimi giorni”. Tutto autofinanziato oppure attraverso donazioni. E come sempre, la maggior parte dei fuggiaschi sono donne o bambini, provenienti dall’est del Paese.

Ecco, l’oriente. Si parla spesso della differenza tra i due rami dell’Ucraina, uno più nazionalista e uno più prono alla Russia. Forse, nel passato. I tank di Putin però hanno spazzato via tutto. “Non c’è più l’est e l’ovest”. Oleg del Grand Café ne è sicuro. “Siamo un popolo unico, ora c’è solo l’Ucraina e ci aiutiamo tra di noi come possiamo”, assicura. Tutti e tre si sono arruolati nelle milizie territoriali. Non necessariamente per sparare al nemico. “Io vado di pattuglia”, dice Ilya. “È la nostra patria, chi la può aiutare se non noi?”. Il mondo di fuori, ovviamente. E su questo sono tutti d’accordo. L’Ue e la Nato dovrebbero fare di più. “Putin è come Hitler, non si fermerà all’Ucraina: noi stiamo difendendo tutta l’Europa”, graffia Liubor. La sua è un’opinione molto diffusa. Ovunque.

Eppure, nemmeno nella ‘nazionalista’ Leopoli, sempre accusata da Mosca di essere l’anima nera del fascismo ucraino, nessuno odia i russi. Ce l’hanno solo con Putin. “Noi non detestiamo loro e loro non detestano noi”, giura Stefko mentre sposta pacchi di aiuti. “Io ho tanti amici russi e sono solo disinformati. Te lo assicuro, li hanno resi degli zombie”. Fuori nevica leggermente. In strada si suona un jazz malinconico. Leopoli attende.

