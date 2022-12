Tra panettoni, agnolotti e brasati, a Natale si cucina in tv

Condividi l'articolo

Pandoro o panettone? Vigilia di pesce e lenticchie a Capodanno? Tavola minimal chic o il tronfo del fritto con allegria a volontà? Quale sia la vostra “squadra”, per il menù non c’è che da scegliere, almeno in tv. Per tutto dicembre è infatti in arrivo una carrellata di show e speciali dedicati alla tavola (e ai fornelli) sotto le feste. A partire da Masterchef Italia, che riparte da giovedi’ 15 dicembre su Sky e in streaming su NOW con l’irresistibile trio in giuria formato dagli stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli a giudicare 20 concorrenti giovani e cosmopoliti come non mai. Intanto dal 9 dicembre, il venerdì alle 21.20 su Real Time e in streaming su discovery+, è in onda Benedetta Parodi che per la prima volta sotto al tendone di Villa Borromeo d’Adda mette in sfida cinque famiglie di pasticceri con “Bake off Italia: The professionals affari di famiglia”. Tre puntate a eliminazione, con la finale tutta a tema natalizio. Al suo fianco, gli immancabili giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Dolci, dolcissimi, anche i quattro speciali con Chiara Maci e gli “Artisti del panettone 2022”, con i migliori pasticceri d’Italia pronti a sfidarsi nella creazione di dolci natalizi inediti, dalla Torta rococò al profumo di caffè speziato al supremo Montebianco (su Sky Uno e in streaming su Now dal 19 al 22 dicembre, alle 17). Già, ma prima del dolce e delle bollicine, tra una tombola e un mercante in fiera, che si mette in tavola durante le feste? “Agnolotti piemontesi con brasato e gatti di Santa Lucia, le brioche morbide svedesi” oppure “torta angelica salata e biscotti pan di zenzero con punch analcolico alla mela”. A suggerirlo è Sonia Peronaci che ogni sera alle 20 su La7d apre le porte di “La cucina di Sonia”, dal 12 al 23 dicembre con menù pensati proprio per le feste. Tema natalizio, ovviamente, anche per le sfide di Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno” su Rai1. Debutta invece per la prima volta in diretta Benedetta Rossi, la food star seguitissima anche sui social, che sabato 17 dicembre dalle 14 su Real Time e Food Network aprirà le porte della sua cascina nelle Marche per preparare insieme un menù di Natale “zero sbatti”, dagli antipasti al dolce. Si parte con il tagliere delle feste e una sfiziosa ghirlanda di Natale, per proseguire tra stracciatella in brodo e cannelloni “furbi”, il tradizionale lesso e il panettone, in una golosissima versione gelato. Ma non solo: in uno speciale cross over, la diretta sarà anche in live streaming su discovery+ e sul canale Youtube Fatto in casa da Benedetta, così da poter interagire con la conduttrice via social anche nel corso del programma.

Per chi, anche durante le feste, non rinuncia al suo animo green, combattendo gli sprechi e magari con un occhio al portafogli, prosegue l’appuntamento con “La cucina economica” di Csaba dalla Zorza (la domenica alle 15 su Food Network), dove ortaggi di stagione e prodotti locali sono la base per una nuova felicità domestica. E se invece, di lenticchie e cotechino non se ne potrà più, ecco a voi sua Maestà la pizza, con ben due nuovi appuntamenti al via proprio sotto l’albero. A partire, neanche a dirlo, da Napoli con il cantautore Sal Da Vinci e l’imprenditore Fabio Esposito giudici insindacabili delle sfide di quartiere di “Pazzi di pizza” (il giovedì alle 22 su Food Network). E poi con Renato Bosco, pizza-ricercatore adottato dalla tv (la sua pizzeria a San Martino Buon Albergo, nel veronese, è in cima alla classifica della Guida Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso), che dal 9 dicembre è su Sky Uno e in streaming su Now con “‘Na pizza” (dal lunedì al venerdì alle 19.30 su Sky Uno e Now, on demand su Sky Go). Dalla romana alla pala, dal trancio milanese al tegamino di Torino, passando per lo sfincione palermitano: in ogni episodio Bosco invita giovane pizzaiolo di talento a impastare nella sua cucina.

