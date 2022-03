Tra spezie e arte del dissenso, l’altra Odessa

Condividi l'articolo

“L’Ucraina oggi è una zona cuscinetto. Un muro tra il mondo civilizzato e il totalitarismo”. Kirill Bondarenko ha 40anni e vent’anni fa ha cominciato a dipingere entrando in un movimento di artisti del dissenso che, al posto delle solite tavolette, usavano banconote per disegnare la loro protesta contro il potere. “Vedi, su una di queste c’è una lumaca fatta di tanti piccoli tank, che punta degli edifici in stile anseatico. Beh, quella lumaca è Putin”, racconta nel suo studio, sommerso dal disordine e da dipinti di ogni tipo. Bondarenko è uno degli artisti contemporanei più famosi di Odessa. Una città che, dopo i primi giorni della grande paura e nonostante sia da un mese bersaglio delle navi russe, cerca a suo modo di tornare alla normalità.

Il mercato Pryvoz, in tempi di pace, era un ‘must’ di qualsiasi tour turistico. E’ situato a due passi dalla stazione ed è un mondo a sé, in bilico tra Medio Oriente e Asia Centrale, specchio fedele di quella che è la storia della città. Quando è scoppiata la guerra si è svuotato. Di negozianti e di clienti.

Poi, pian piano, ha ripreso a vivere. “Lo scorso agosto ero in Afghanistan dai miei familiari, sono andato via giusto una settimana prima della ritirata degli Usa. E ora rieccoci in guerra”, racconta sospirando Ahmad. Afghano, da decenni a Odessa con le sue spezie prelibate, alla fine degli anni Ottanta ha combattuto con i mujaheddin contro l’Urss. “I comunisti sono dei bugiardi, ci hanno promesso un futuro migliore e hanno mentito”.

Ma nella guerra tra Ucraina e Russia, a suo parere, più che da combattere c’è da negoziare: “Sarebbe un bene soprattutto per l’Ucraina, Putin vuole distruggerla”, sottolinea.

Il mercato Pryvoz è fatto di tanti compartimenti, alcuni all’aperto, altri al chiuso. Carne, pesce del Mar Nero, formaggi georgiani, succo di melograno, dolci uzbechi, vestiti sportivi e biancheria intima: tra queste bancarelle si può trovare di tutto. Izatullah, coi suoi lineamenti mongoli e la sua parlantina, è una sorta di star del mercato. Viene da Tashkent, ha quattro mogli e 65 anni ma ne dimostra almeno dieci in meno.

Le sue spezie – assicura – sono le migliori del Mar Nero. Poi si fa serio e annuncia che, se ce ne fosse bisogno, anderebbe al fronte senza tentennamenti: “Questa è la mia terra ormai, mio nipote è nato qui. La guerra ha bloccato il commercio, ma di questo potremo sopravvivere. L’importante è difenderci dai russi”.

La mattinata, al mercato Pryvoz, scorre piuttosto tranquilla.

Suonano le sirene ma solo in pochi decidono di correre ai rifugi. E gli altoparlanti, qui, invitano più che altro le famiglie a sorvegliare i più piccoli, che tra le bancarelle potrebbero perdersi. Scampoli di vita quotidiana in una città che, nonostante li missili, si sta ripopolando. Perfino il traffico diventa spiraglio di speranza. “I parcheggi fino a qualche giorno fa erano vuoti, ora trovare un posto in centro è tornato ad essere difficile, almeno di giorno”, sorride Anna.

Odessa insomma resiste. E lo fa anche nella sua scena artistica.

Kirill, negli anni scorsi, ha girato mezza Europa, alcuni suoi lavori sono esposti anche al British Museum. Sostiene di combattere, a suon di disegni, la corruzione dell’Occidente e il totalitarismo putiniano. “Dopo il 2014, in Ucraina, c’era sempre chi era vicino alla Russia. Ma ora Putin ha unito tutti contro di lui, perfino le babushke (le anziane signore, ndr)”, racconta rollandosi una sigaretta di tabacco. E il sostegno dell’Ue l’ha sorpreso? “Si, mi ha sorpreso la lentezza con cui l’Europa ha capito Putin. Le democrazie, purtroppo, si muovono più lentamente rispetto ai regimi totalitari”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte