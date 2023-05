Tra sport e natura, a Obereggen l’estate ‘parte’ il 10 giugno

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – Perché le Dolomiti sono tra le più

affascinanti montagne del mondo? Perché non smettono di stupire

come stamattina in uno dei suoi cuori più luccicanti, Obereggen

(a 20 minuti da Bolzano), cuore dello SKi Center Latemar.

Impianti sciistici chiusi il 16 aprile dopo una stagione

invernale da incorniciare. Ma eccole, eccole le leggendarie cime

dolomitiche ritornare più sorprendenti di prima. Ad Obereggen,

ai piedi del comprensorio del Latemar, patrimonio dell’Umanità

UNESCO, da stamattina all’alba sta scendendo una soffice e

copiosa nevicata. Che, qui, già ai 1.550 metri l’hanno

ribattezzata come…il dolce colpo di coda dell’inverno.

Benvenuta, nuovamente, cara neve, che a breve si trasformerà in

rigogliosi prati, pronti ad accogliere da sabato 10 giugno gli

appassionati della montagna estiva. Ad Obereggen, cuore del

Latemar diverse saranno le assolute novità. Quali? Un inedito

percorso per il proprio benessere psicofisico e tre nuovi

sentieri avventura con audio giochi interattivi dedicati ai

bambini tra i 6 e i 14 anni. In particolare il percorso

Mindful.Latemar, il primo di questo tipo realizzato sulle Alpi

sull’altipiano Golfrion (1872 ml), in prossimità della stazione

a monte della cabinovia Ochsenweide. L’idea della società

impianti, presieduta da Siegfried Pichler, è stata sviluppata

dallo psicologo Thomas Bernagozzi e da Kuno Prey, professore

nella facoltà di design ed arte dell’Università di Bolzano. Il

Mindfulness Obereggen Park vuole rappresentare un esempio di

rinascita e resilienza di un luogo, colpito dalla tempesta Vaia

nel novembre 2018. «L’altipiano Golfrion è un luogo rigenerante

in quanto tale – racconta Thomas Ondertoller, direttore

marketing e comunicazione della Obereggen Latemar SpA – abbiamo

deciso, credo per primi sulle Alpi, di proporre un sentiero

dedicato al benessere psicofisicologico attraverso la

Mindfulness». Lungo il percorso, in cui si hanno a disposizione

18 pratiche immersive, essenza della scienza Mindfulness,

attivabili autonomamente attraverso un APP gratuita col proprio

dispositivo smartphone. Non solo. Si può essere guidati dallo

stesso dottor Bernagozzi. Obiettivo: ritornare alle pure

sensazioni fisiche, esplorando i cinque sensi. (ANSA).



—

