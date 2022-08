Tradizione e europeismo: Berlusconi presenta il simbolo di Forza Italia

Condividi l'articolo

A sinistra ancora litigano su chi deve stare con chi e su chi deve dire cosa e nel frattempo il centrodestra nelle prossime ore si appresta a chiudere il suo programma elettorale e Silvio Berlusconi ha già presentato il simbolo di Forza Italia che comparirà nelle schede elettorali. Il Cavaliere ha condiviso sui social un post in cui spiega la scelta che, come si nota, resta fedele alla tradizione del partito. In più è stato aggiunto il richiamo al Partito popolare europeo del quale Forza Italia è rappresentante in Italia.

Il simbolo è quello del 2018, con l’indicazione Berlusconi presiedente sotto la bandiera italiana che simboleggia il logo di Forza Italia. Il contorno è un tratto blu, colore distintivo del partito fin dalla sua fondazione e con la stessa tonalità è stata inserita in alto l’indicazione “Partito popolare europeo“. Silvio Berlusconi ha scelto un simbolo molto semplice, che i suoi elettori hanno imparato a conoscere nel corso degli ultimi 28 anni, da quando ha deciso di scendere in campo.

“ Abbiamo aggiunto alla nostra tradizionale bandiera un richiamo al Partito popolare europeo, la grande famiglia dei cattolici liberali, che noi abbiamo l’orgoglio di rappresentare in Italia. Il Partito popolare europeo in tutta Europa rappresenta il centro, quello vero, alternativo alla sinistra. Un centro, quello che noi rappresentiamo, che non è una semplice via di mezzo fra la destra e la sinistra, non è un cartello elettorale nato dal nulla “, spiega Silvio Berlusconi nel post che accompagna il simbolo. Il Cavaliere, poi, aggiunge: “ Il nostro centro, quello del Partito popolare europeo, è il continuatore e il testimone della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista, della tradizione europeista e atlantista, dei principi e dei valori della civiltà occidentale “.

Antonio Tajani, presentando il simbolo, ha spiegato: “ Il simbolo porta i colori di Forza Italia, il nome di Berlusconi ed è stato aggiunto il riferimento al Ppe. In accordo con la famiglia Popolare abbiamo deciso di ribadire la presenza forte di un’anima cristiana, democratica, liberare e garantista che fa esplicito riferimento ai valori popolari europei. Si tratta della nostra scelta europeista, l’essere legati a una tradizione “.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte