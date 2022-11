Traffico Cina-Roma falsi cinturini e auricolari, 5 denunce Gdf

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 18 NOV – In alcuni depositi/capannoni la

guardia di finanza di Ancona ha sequestrato oltre 64mila

accessori di telefonia contraffatti (cinturini e auricolari) che

se immessi sul mercato avrebbero garantito un guadagno illecito

di oltre 1 milione di euro. L’operazione, che ha portato alla

denuncia a piede libero di cinque persone, è stata innescata dal

sequestro di cinturini di smartphone contraffatti, in violazione

dei diritti di una multinazionale statunitense, all’interno di

un negozio ad Ancona gestito da un imprenditore bengalese.

La Gdf dorica ha scoperto che i prodotti erano posti in

vendita e pubblicizzati anche on-line su appositi siti web e

profili social riconducibili ad aziende gestite da cittadini di

origine cinese/bengalese in grado di importare rilevanti

quantitativi di merce direttamente dalla Cina. Con il

coordinamento della Procura di Ancona, i militari del Nucleo di

Polizia Economico-Finanziaria di Ancona hanno così svolto

articolate indagini per ricostruire e disarticolare la “filiera

del falso”, individuando i canali d’ingresso in Italia dei

prodotti illeciti, le modalità di sdoganamento, i relativi

spedizionieri, e le imprese importatrici, tutte con sede a Roma.

La merce, hanno accertato le Fiamme Gialle, giungeva in

Italia a mezzo container principalmente nel porto di Napoli e

per via aerea attraverso gli scali di Malpensa e Fiumicino per

poi raggiungere ed essere immagazzinata in depositi di Roma,

alcuni dei quali non dichiarati. All’esito delle perquisizioni

autorizzate dalla Procura a carico di quattro imprese

importatrici, è scattato il sequestro degi oltre 64mila

prodotti. Le persone denunciate, di nazionalità cinese o

bengalese, restando ovviamente ferma la presunzione d’innocenza,

sono accusate di importazione e commercializzazione di beni

contraffatti o realizzati usurpando titoli di proprietà

industriale e ricettazione. (ANSA).



