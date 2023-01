Tragedia del Mottarone, Perocchio e Nerini sospesi per un anno

Condividi l'articolo

Il tribunale del Riesame di Torino, accogliendo la richiesta della Procura di Verbania, ha disposto la sospensione per un anno dall’esercizio dell’attività di imprenditore nel settore dei trasporti per Luigi Nerini, il gestore della funivia del Mottarone, e la sospensione per un anno dall’esercizio della professione per Enrico Perocchio, direttore dell’impianto e dipendente della Leitner.

I due sono tra gli indagati per la tragedia in cui sono morte 14 persone. Il provvedimento è stato depositato oggi e fa seguito al rinvio degli atti della Cassazione. Gli indagati possono ancora impugnare davanti alla Suprema Corte.

Enrico Perocchio e Luigi Nerini, portati in carcere tre giorni dopo l’incidente avvenuto il 23 maggio del 2021 in cui persero la vita 14 persone, erano stati scarcerati dal gip Donatella Banci Buonamici che il 29 maggio non aveva convalidato la richiesta di fermo e di misura cautelare. La Procura ricorse allora al Tribunale del Riesame, che il 28 ottobre del 2021 condivise la linea dell’accusa disponendo la custodia cautelare per Luigi Nerini, gestore dell’impianto, ed Enrico Perocchio, direttore di esercizio. Pochi giorni più tardi, l’8 ottobre del 2021, le difese ricorsero in Cassazione contro la decisione del Riesame. Si arriva così al 19 aprile dello scorso anno, quando la Suprema Corte rinviò gli atti al Riesame chiedendo di rifare il procedimento per Nerini e di rivalutare la misura nei confronti di Perocchio.

